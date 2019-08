Polizei Korbach

POL-KB: Verdorbenes Fleisch in Korbacher Altstadt ausgelegt: Polizei warnt und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Korbach: Am heutigen Freitagmorgen findet eine Hundebesitzerin ein rohes, verdorbenes Stück Fleisch in der Korbacher Altstadt. Vermutlich wurde es absichtlich ausgelegt, um Hunden Schaden zuzufügen. Die Polizei warnt Hundebesitzer vor weiteren ausgelegten Ködern und sucht nun Zeugen.

Heute Morgen, gegen 9:30 Uhr, findet eine Hundebesitzerin aus Korbach auf dem ehemaligen Kinderspielplatz im "Tempel" ein rohes, verdorbenes Stück Fleisch. Sie sagt gegenüber den ermittelnden Beamten der Ermittlungsgruppe Korbach aus, dass es sich dabei nicht um einen Speiserest handelte, sondern mutmaßt, dass das verdorbene Stück Fleisch absichtlich dort abgelegt wurde. Ob das Fleischstück schließlich auch Giftstoffe enthält, steht derzeit nicht fest. Sicherheitshalber hatte die Hundebesitzerin es eingepackt und der Polizei übergeben.

Während ihrer sich anschließenden Vernehmung sagt sie gegenüber den Beamten aus, dass die Örtlichkeit auch viele andere Hundebesitzer nutzen, um mit ihren Vierbeiner Gassi zu gehen. Darüber scheint jemand verärgert zu sein, insbesondere deren Hinterlassenschaften, die von ihren Besitzern nicht entfernt werden, könnten die Ursache für die Tat sein, so die Anzeigenerstatterin. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Da es in der Vergangenheit schon mehrfach zum Auslegen von Giftködern in einigen Teilen der Altstadt kam, bittet die Polizei Hundebesitzer um Vorsicht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Korbach unter 05631 - 9710 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell