Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Röddenau - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Henry-Dunant-Straße in Röddenau ein.

Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Haus. Nachdem sie dieses durchsucht hatten, stahlen sie ein Laptop im Wert von etwa 800 Euro und flüchteten unerkannt vom Tatort. Den Sachschaden schätzte die Polizei Frankenberg auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

