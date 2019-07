Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter beschädigt Auto, Geschädigte sieht Täter flüchten

Korbach (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Jahnstraße in Bad Arolsen. Die Geschädigte sieht den Täter und kann ihn gut beschreiben.

Gegen 20.10 Uhr hörte die Besitzerin eines grauen Ford Focus plötzlich einen lauten Knall. Sie befand sich gerade in ihrem Garten und eilte daraufhin zur Straße. Dort sah sie einen Unbekannten, der sich gerade entfernte. Bei einer anschließenden Nachschau an ihrem Auto stellte sie fest, dass ein Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- schlank

- ca. 1,82 m groß

- höchstens 22 Jahre

- schwarze Haare

- bekleidet mit weißem Sport T-Shirt

- trug schwarze Kappe

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

