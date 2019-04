Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen

Hamm/Sieg (ots)

In der Zeit von Ostersamstag auf Ostersonntag hebelten bislang unbekannte Täter zwei Selbstbedienungsstaubsauger auf einem Tankstellengelände in der Lindenallee in Hamm/Sieg auf. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit von Samstag, den 20.04.19, 21:00 Uhr bis zum Sonntag, den 21.04.19, 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu wenden.

Rückfragen und Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681 946 0

Telefax: 02681 946 100

E-Mail: pialtenkirchen(at)polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell