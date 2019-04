FW-MH: Graupapagei durch Mitarbeiter des Kommunikationscenter gerettet.

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Ein Graupapagei hat am heutigen Vormittag das schöne Wetter genutzt um einen Ausflug zum Stadthafen und zum historischen Rathaus zu machen. Mehrere Krähen beobachteten ihn dabei und bließen zur Jagd auf ihn. Der Papagei war aber nicht dumm und flüchtete in einen Innenhof des Rathauses. Den Mitarbeitern des Kommunikationscenters fiel der Papagei sofort auf. Mit Hilfe eines Stöckchens ließ er sich gerne dazu bewegen durchs Fenster in die Teeküche der Mitarbeiter zu kommen. Dort wurde er begeistert aufgenommen und suchte sich sofort Marina als Lieblingskollegin aus. Fast eine dreiviertel Stunde verbrachte er auf ihrer Schulter. Danach war es Zeit Abschied zu nehmen. Durch die Feuerwehr wurde er abgeholt und ins städtische Tier-heim gebracht. (TDr) #EinsatzfürMülheim #MHruhr

