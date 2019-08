Polizei Korbach

POL-KB: Tödlicher Unfall am Samstag den 22.12.2018 in Dodenau: Polizei ist auf der Suche nach einer Zeugin

Korbach (ots)

Am frühen Samstagabend des 22.12.2018 ereignete sich im Battenberger Ortsteil Dodenau ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von einem Pkw erfasst wurden und in Folge ihrer Verletzungen verstarben. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen machte ein Anwohner Angaben zu einer weiblichen Person, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann. Der Anwohner beschrieb die Person als Anfang 20, sie habe an der Unfallörtlichkeit vermutlich eine grüne oder blaue Wintermütze getragen. Die beschriebene Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeistation Frankenberg unter 06451/7203-0 in Verbindung zu setzen. Sollten Ersthelfer oder andere Verkehrsteilnehmer Angaben zu der beschriebenen Zeugin oder dem Unfallhergang machen können, werden diese ebenso aufgefordert, sich bei der oben genannten Polizeidienststelle zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 05631 - 910-161 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

