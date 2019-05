Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - versuchter Totschlag; ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Am 27. Mai 2019, gegen 23.11 Uhr, soll ein alkoholisierter 20-Jähriger im Rahmen einer Feierlichkeit in Bakum mit einem anderen 20-Jährigen in Streit geraten sein. Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer sollen in Bakum wohnhaft sein. Der erstgenannte 20-Jährige soll im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser auf den 20-Jährigen eingestochen haben. Dieser erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der Tatverdächtige ließ sich nach Eintreffen der Polizei widerstandslos festnehmen. Am 28. Mai 2019 stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Köperverletzung, einen Antrag auf Haftbefehl. Noch am selben Tag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Vechta, welches dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte. Hintergründe zur Tat sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

