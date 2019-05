Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - gefährliche Körperverletzung

Am 28. Mai 2019 kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19.10 Uhr am Advokatweg zu Streitigkeiten zwischen einem 44-jährigen Lohner und einem 32-Jährigen aus Haren. Im Verlauf der Streitigkeiten verletzte der 44-Jährige den 32-Jährigen mit einem Messer am Hals. Dieser wurde dabei verletzt, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlich. Der Tatverdächtige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Anschließend wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, da bereits ein Haftbefehl in einer anderen Angelegenheit vorlag. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Holdorf - Brand/Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019 legte ein bislang unbekannter Täter gegen 20.25 Uhr in einem Waldstück in Holdorf, Ihorst, auf dem trockenen Waldboden ein Feuer. Der Brand wurde durch einen Spaziergänger bemerkt. Dieser verständigte unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Holdorf, die Schlimmeres verhindern konnte. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Steinfeld - Brand einer Holzhütte

Am 29. Mai 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 12 Quadratmeter große Holzhütte in Steinfeld, Zur Mühle, in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch einige angrenzende Bäume wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 28. Mai 2019 befuhr ein 41-jähriger Vechtaer gegen 23.10 Uhr mit seinem Audi die Schwichtelerstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 25. Mai 2019, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Quakenbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Yeti. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 28. Mai 2019 befuhr eine 26-jährige Lohnerin gegen 17.20 Uhr mit ihrem Ford Kuga die Kopenhagener Straße. Im Einmündungsbereich zur Straßburger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 58-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta, welche den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019 kam es in der Zeit von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Kia. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell