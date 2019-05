Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl aus Rohbau

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 23. April 2019, 08.30 Uhr, bis zum 20. Mai 2019, 09.00 Uhr, aus einem Rohbau an der Löninger Straße diverse Stellantriebe für Fußbodenheizungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Hauswände beschmiert

In der Zeit von Donnerstag, 23. Mai 2019, 22.30 Uhr, bis Freitag 24. Mai 2019, 08.30 Uhr, beschmierten unbekannte Täter an der Osterstraße Hauswände mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019 kam es gegen 14.20 Uhr auf der Bunner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 24-jähriger Löninger befuhr mit seinem Scirocco die Landesstraße 838 in Richtung Bunnen, als ihm ein schwarzer Pkw entgegenkam. Dieser befand soll sich teilweise auf der Fahrspur des Löningers befunden haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Löninger nach rechts aus und touchierte dabei einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

