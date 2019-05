Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter zerschlug am 28. Mai 2019, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 02.10 Uhr, die Heckscheibe eines Ford Focus, der an der Straße Zur Brücke geparkt war. Außerdem wurde die Frontscheibe zerstört und alle Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 10.15 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Beverbrucher Straße, als ihm ein Fiat Ducato entgegenkam. Die nicht richtig verschnürte Plane des Unbekannten Lkw prallte im Vorbeifahren gegen den Fiat Ducato und zerstörte dabei die Frontscheibe. Der Fahrer des Fiat Ducato, ein 58-jähriger Friesoyther, wurde durch die Glassplitter leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

