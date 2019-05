Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am 27. Mai 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 21.00 Uhr das hintere amtliche Kennzeichen OL-A 2132 eines Citroen C2, der auf dem Parkplatz eines Altenpflegeheims am Alten Emsteker Weg geparkt war. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek/Drantum - Europaletten entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 25. Mai 2019, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23.59 Uhr, etwa 220 Europaletten, die auf einem Firmengelände an der Europa-Allee standen. Die Unbekannten müssen die Paletten mittels eines Pkw mit Anhänger und einem Transporter ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 12.00 Uhr, warfen unbekannte Täter einen Stein durch ein Fenster, Altes Stadttor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 27. Mai 2019 befuhr eine 23-jährige Cloppenburgerin gegen 20.03 Uhr mit ihrem Pkw die Sevelter Straße, obwohl sie unter Drogeneinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

