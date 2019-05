Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Sachbeschädigungen an der Grundschule

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 26. Mai 2019, 07.30 Uhr, kam es an der Grundschule Sierhausen, Rottinghauser Straße, zu Sachbeschädigungen. Eine Scheibe wurde mit einer Glasflasche eingeworfen und eine im hinteren Bereich befindliche Mülltonne in Brand gesetzt und völlig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Samstag, 25. Mai 2019, 22.35 Uhr, warf ein unbekannter Täter in Goldenstedt, Am Huntetal, eine Glasflasche gegen ein Wohnhaus. Hierbei ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Weiterhin wurde der Putz beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Rüttelmaschine entwendet

In der Zeit vom 23. Mai 2019, 14.15 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle am Bokhorster Damm eine Rüttelmaschine im Wert von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Goldenstedt - Einbruch in Warenlager

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die Außentür zu einem Warenlager an der Bahnhofstraße aufzubrechen. Als dies scheiterte, verschafften sich die Unbekannten durch ein Rolltor Zugang zum Gebäudeinneren. Entwendet wurde jedoch nichts, da das Lager leer war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Goldenstedt - Einbruch in Geflügelverpackungsbetrieb

In der Nacht zu Montag, 27. Mai 2019, brachen unbekannte Täter in einen Geflügelverpackungsbetrieb an der Bruchweidenstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Einbruch in Schuppen

In der Nacht zu Montag, 27. Mai 2019, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen an der Dinklager Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Pkw beschädigt

In der Zeit von Freitag, 24. Mai 2019, 13.00 Uhr, bis Samstag, 25. Mai 2019, 19.30 Uhr, beschmierten unbekannte Täter einen VW Up, der Am Tennisplatz geparkt war, mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zu Montag, 27. Mai 2019, die Fahrerseite eines Pkw Daimler, der am Moorkamps Kreuz geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

