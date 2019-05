POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 24. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Kettenbagger, der in einem Neubaugebiet am Mückenkamp abgestellt war, etwa 150 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Barßel/Harkebrügge

In der Zeit von Freitag, 24. Mai 2019, 13.30 Uhr, bis Samstag, 25. Mai 2019, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen unter einem Carport an der Glitterbergstraße abgestellten Aufsitzrasenmäher. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Freitag, 24. Mai 2019, 13.00 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Klingel, einen Postkasten sowie eine Laterne einer Grundschule am Schulweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

