Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter gelangten am Sonntag, 26. Mai 2019, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in ein Wohnhaus am Stroher Damm und entwendeten einen Haustür- sowie Pkw-Schlüssel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Renaturierungsfläche

Am 26. Mai 2019 geriet gegen 12.20 Uhr hinter einem Torfwerk, Campemoor, eine Renaturierungsfläche (etwa 500 Quadratmeter) in Brand. Auf der Fläche befand sich Woll- und Bentgras. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Vörden gelöscht werden. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen nicht vor.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Mai 2019 befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Zeit von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr den Radweg entlang der Einer Straße in Fahrtrichtung Colnrade. Hier kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts vom Radweg ab, fuhr über eine Böschung und prallte gegen einen Holzzaun. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In unmittelbarer wurde neben dem Fahrrad auch ein Mobiltelefon aufgefunden. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Mai 2019 kam es in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.25 Uhr auf einem Parkplatz am Nordweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Audi A 4 Avant. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Vier Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26. Mai 2019 befuhren ein 61-jähriger Lohner mit seinem Daimler, ein 47-jähriger Wildeshauser mit einem Toyota Avensis, ein 33-jähriger Holdorfer mit einem Mercedes und ein 63-jähriger Dammer mit einem Audi 80 gegen 14.25 Uhr in genannter Reihenfolge die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. In Höhe des Kokenger Wegs beabsichtigte der Erstgenannte in diesen abzubiegen. Hierzu verringerten die ersten drei Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit. Der Letztgenannte erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des Holdorfers auf. Dieser wurde im weiteren Verlauf auf den Pkw des Wildeshausers und dieser wiederum auf den Pkw des Lohners geschoben. Der 61-Järhige Lohner blieb als einziger unverletzt. Außerdem wurde noch die Mitfahrerin des 47-jährigen Wildeshausers, eine 39-jährige Wildeshauserin, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8200 Euro.

