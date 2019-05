Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschmierten am Samstag, 25. Mai 2019, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mit grüner Farbe das Mercedes-Emblem auf dem Kühlergrill des Pkw. Dieser war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Jugendzentrums an der Wallstraße geparkt. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Lack zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 26. Mai 2019, 15.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Opel Insignia, der am Fahrbahnrand der Bachstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell