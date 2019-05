POL-CLP: Pressemeldung vom 26.05.19 für das Polizeikommissariat Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Langförden - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 25.05.2019 gegen 16:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Vechtaer, der auf der Schwichteler Straße in Langförden mit einem Roller unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem 42-jährigen wurde aus diesem Grund eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Damme - Verkehrsunfall mit verletztem E-Biker

Am 25.05.19, um 17.15 Uhr, setzt eine 41-jährige Pkw Führerin rückwärts aus einer Hofzufahrt auf die Rottinghauser Straße und übersah einen dort ordnungsmäß auf dem Radweg fahrenden 64-jährigen E-Biker, der in Richtung Rottinghausen fuhr. Der E-Biker stürzte und wurde leicht am Knie verletzt. Am Pkw sowie dem E-Bike entstanden leichte Sachschäden.

Vechta - Räuberischer Diebstahl in Einkaufzentrum

Am 25.05.2019, um 18:15 Uhr, wurde ein 33-jähriger vom Ladendetektiv dabei erwischt, wie er eine Flasche Cognac aus der Umverpackung nahm und in seine Jacke steckte. Nachdem er diese an der Kasse nicht bezahlte, wurde er vom Detektiv aufgehalten. Der 33-jährige reagierte aggressiv und stieß den Detektiv von sich und versuchte diesen zu schlagen, um mit seiner Beute zu fliehen. Er konnte jedoch gestellt werden. Da bei dem Täter erheblicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm auf Anordnung eines Richters eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 25.05.19, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Goldenstedt mit seinem Roller die Hauptstraße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 25.05.19, gegen 22.30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger aus Diepholz mit seinem PKW auf das Gelände einer Tankstelle. In der Tankstelle wird durch einen Zeugen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, durch die hinzugerufene Polizei wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille festgestellt. Bei dem Diepholzer wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

