Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Freitag, 24. Mai 2019, um 14.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Lastruper mit seinem Pkw VW die Kirchstraße. Als er mit seinem Pkw nach links in die St.-Elisabeth-Straße abbiegen wollte, übersah er eine 71-jährige Fußgängerin aus Lastrup. Diese überquerte den Kreuzungsbereich in Richtung Kirchstraße. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die 71-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860115

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell