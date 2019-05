Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Brand eines Schweinestalls

Am Freitag, 24.05.2019, gegen 14:40 Uhr, geriet in Essen (Oldenburg), Ortsteil Calhorn, Zum Mühlenbach, ein Schweinestall aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Stall wurde durch den Brand komplett zerstört. Dabei verendeten ca. 1500 Schweine. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Neben 60 Feuerwehrkräften und Einsatzkräften der Polizei war auch ein Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landkreises Cloppenburg vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

