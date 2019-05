Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in Bürogebäude

Am Freitag, 24. Mai 2019 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 07.30 Uhr in ein Bürogebäude am Kamillenweg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zum möglichen Diebesgut und auch zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Pkw

Am 24. Mai 2019 schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr die Scheibe eines VW Polo ein, der an der Friedenstraße geparkt war. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Sporthalle

In der Zeit von Donnerstag, 23. Mai 2019, 16.00 Uhr, bis Freitag, 24. Mai 2019, 07.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Außenfassade einer Sporthalle mit Farbschmierereien. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

