Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Weiterfahrt untersagt Schlecht gelaufen ist es am Freitag, 24. Mai 2019, 11:45 Uhr, für einen 54-jährigen Mann aus Essen/Oldenburg. Dieser steht im Verdacht einen irischen Pkw, BMW ohne Versicherungsschutz gefahren zu haben, er wurde im Bereich der Molkenstraße kontrolliert. Die irische Versicherungsbestätigung die der Essener vorlegte, kam den eingesetzten Beamten seltsam vor, daher wurde sie vor Ort zur weiteren Prüfung eingezogen. Der Essener gab als "Entschuldigung" an, dass er einen dringenden Gerichtstermin in Vechta gehabt habe, daher habe er sich den BMW seines Freundes geliehen. Gegen den 54-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es besteht zudem der Verdacht der Urkundenfälschung.

