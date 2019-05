POL-CLP: Pressemeldungen für dne Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Aufsitzrasenmäher aus Gartenlaube entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 23. Mai 2019 in der Zeit von 20.15 Uhr bis 22.40 Uhr aus einer Gartenlaube an der Asternstraße einen Aufsitzrasenmäher sowie zwei Fahrräder und einen Vertikutierer. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cappeln - 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 23. Mai 2019 befuhr eine 47-jährige Emstekerin gegen 08.00 Uhr mit ihrem Pkw Daimler die Magdeburger Straße in Richtung Bokeler Straße. In Höhe der Kreuzung Heidske Weg übersah sie die von rechts kommende 42-jährige Cappelnerin, die mit einem Daihatsu unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide beteiligten Pkw auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand kamen. Es wurde hierdurch ein Stromverteilerkasten und eine Straßenlaterne beschädigt. Außerdem wurde durch herumfliegende Trümmerteile ein in der Nähe stehender Pkw beschädigt. Die Cappelnerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 23. Mai 2019 kam es in der Zeit von 08.45 Uhr bis 14.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23. Mai 2019 bog ein 20-jähriger Garreler gegen 17.28 Uhr mit seinem VW Golf von der Thüler Straße kommend nach links in die Petersfelder Straße ab und übersah hierbei den bevorrechtigten 20-jährigen Friesoyther mit seinem Opel Zafira. Dieser befuhr die Petersfelder Straße in Richtung Petersfeld. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Mitfahrerin des 20-Jährigen, eine 39-jährige Garrelerin, leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

