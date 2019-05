Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Visbek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 21. Mai 2019, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Mai 2019, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das amtliche Kennzeichen VEC-LX 527 eines Anhängers, welcher auf einem Betriebsgelände am Birkenwald in Visbek abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Damme - Reifen entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 22. Mai 2019, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 23. Mai 2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Osterdammer Straße von einem Anhänger acht Reifen. Davon waren vier Reifen mit Felgen versehen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Container aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen an der Dinklager Straße einen Büro-/Baucontainer auf. Aus dem Container wurden diverse Baumaschinen entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

