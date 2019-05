Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Pkw beschädigt

Am 23. Mai 2019 warfen unbekannte Täter gegen 11.37 Uhr mit einem Stein gegen die Scheibe eines Opel Zafira, der auf einem Parkplatz an der Pastor-Schlichting-Straße geparkt war. Die Fensterscheibe wurde dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23. Mai 2019 wollte eine 58-jährige Vechtaerin gegen 12.43 Uhr mit ihrem Mercedes vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Oyther Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt einfahren. Hierbei übersah sie einen im Durchgangsverkehr fahrenden 59-jährigne Vechtaer mit seinem Volvo. ES kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 23. Mai 2019 kam es gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Reisbüros an der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Citroen Berlingo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Ein 45-Jähriger Pkw-Fahrer aus Raden fuhr am Freitag, 24. Mai 2019, um 06.00 Uhr, von einem Firmenparkplatz auf die Wiesenstraße und übersah hierbei einen von rechts kommenden 49-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer vom Auto mitgezogen und dabei verletzt wurde. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

