Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 23. Mai 2019, 16.00 Uhr, bis Freitag, 24. Mai 2019, 06.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter etwa 250 Liter Dieselkraftstoff aus dem unverschlossenen Tank eines Kettenbaggers, der an der Teichallee abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Emstek/Höltinghausen - Einbruch in Pflanzengeschäft

In der Zeit von Donnerstag, 23. Mai 2019, 18.20 Uhr, bis Freitag, 24. Mai 2019, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Pflanzengeschäft an der Kirchstraße ein. Dort wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) oder Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

