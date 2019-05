Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg (25.05-26.05.19)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol

Am 25.05.19, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Fahrrad die Burgstraße in Cloppenburg. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Dies konnte von Zeugen beobachtet werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Bei dem 17-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol gegen den 17-Jährigen ein.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/ Gefährdung des Straßenverkehrs/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 31-Jähriger aus Cappeln befuhr mit einem PKW am 26.06.19, um 03:36 Uhr, die Ahlhorner Straße in Cloppenburg. In Höhe der Einmündung Kellerhöher Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und verursachte dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer fußläufig vom Unfallort. Er konnte jedoch im Nahbereich von der Polizei Cloppenburg aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 31-jährige Fahrzeugführer stark unter Alkoholeinfluss (2,81 Promille) steht und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 31-Jährigen durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

