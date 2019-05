POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldung des PK Vechta v. 24.05-25.05.19

Diebstahl aus Wohnung in Vechta In der Zeit von Donnerstag, den 23.05.2019, 18:30 Uhr - Freitag, den 24.05.2019, 07:45 Uhr kam es im Innenstadtbereich zu einem Diebstahl aus einer Ober-wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses. Bisher unbekannte Täter hatten sich mittels eines aufgefundenen Haustür-schlüssels von der Terrasse aus Zutritt zu der Wohnung verschafft und entwen-deten u.a. 2 Haustürschlüssel, 3 Pkw-Schlüssel (VW Touareg, Audi A5, Audi TT) und insgesamt ca. 6.750,- Euro Bargeld. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, möge sich bitte mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung setzen.

Urkundenfälschung/ Fahren ohne Fahrerlaubnis/ KraftStG-Verstoß Am 23.05.2019; 16:45 Uhr, wurde ein 39-jähriger litauischer Staatsangehöriger aus Visbek in 49429 Visbek, Meyerhöfen, als Führer seines PKW Mercedes festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Litauer in Besitz einer irischen Fahrerlaubnis war. Eine Dokumentenüberprüfung ergab, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Weiterhin hatte er seinen PKW nicht in Deutschland zugelassen, so dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Litauer eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

