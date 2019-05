Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./ 26.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Kampe - Sachbeschädigung Am 25.05.2019, gegen 21:15 Uhr beschädigten zwei 16-jährige Jugendliche durch Tritte den Außenspiegel eines Pkw. Der Pkw befand sich im Falkenweg am Fahrbahnrand geparkt. Ein Jugendlicher konnte durch den Geschädigten vor Ort gestellt werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 150 Euro. Kampe - Fahren ohne Versicherungsschutz Am Sonntag, gegen 11:25 Uhr befuhr eine Streife der Friesoyther Polizei den "Röpkenberg" in Richtung Ahrensdorf. Dort kam ihr ein Pkw mit Pferdeanhänger entgegen. Der Pkw wurde von einem 46- jährigen Friesoyther geführt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger nicht zugelassen war. An diesem befand sich kein Kennzeichen. Den 46- jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Fahrt musst am Kontrollort beendet werden. Altenoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Roller Am Sonntag, 26.05.2019, gegen 12:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus Ihlow mit einem Roller die "Riege-Wolfstange" in Altenoythe. Der Jugendliche war aufgefallen, weil er während der Fahrt keinen Schutzhelm trug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Der Jugendliche führte eine Probefahrt durch. Der Verkäufer des Rollers, ein 27-jähriger aus Altenoythe, ließ die Fahrt zu. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahren ohne Versicherungsschutz. Den Verkäufer erwartet ebenfalls ein gleichgelagertes Strafverfahren, weil er die "Probefahrt" zugelassen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

POK Boss



Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell