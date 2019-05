Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 27. Mai 2019, gegen 16.40 Uhr, befuhr eine 21-jährige Barßelerin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Barßeler Straße von Harkebrügge in Richtung Kampe. Als sie an der Auffahrt einer dortigen Gärtnerei vorbeifahren wollte, fuhr von der Auffahrt ein silberner VW Touran auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin streifte im Vorbeifahren mit der Wade das Kennzeichen des PKW. Der Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell