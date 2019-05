Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Nacht zu Samstag, 25. Mai 2019, entwendeten unbekannte Täter von einer Rasenfläche hinter einem Einfamilienhaus am Holunderweg einen Rasenmähroboter inklusive Ladestation. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Fahrzeugteile entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag, 25. Mai 2019, an einem Volvo XC60, der auf einem Parkplatz an der Hagen-Ringstraße geparkt war, die Radlaufleisten der beiden Kotflügel sowie der rechten Fahrzeugseite. Außerdem wurde am vorderen Kotflügel auch der Parktronic-Sensor entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Paletten und Gemüsekisten

In der Zeit von Sonntag, 26. Mai 2019, 23.50 Uhr, bis Montag, 27. Mai 2019, 00.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Straße Mittelwand 10 Paletten mit jeweils 600 Gemüsekisten. Das Diebesgut muss mit mehreren Fahrzeugen abtransportiert worden sein. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am 27. Mai 2019 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Birkenweg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zum möglichen Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 26. Mai 2019, 15.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in Visbek, Kolpingstraße, eine doppelverglaste Scheibe einer Hauseingangstür. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 27. Mai 2019, in der Zeit von 12.15 Uhr, bis 12.25 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf dem Parkplatz vor einem Kindergarten, Oythe, einen rechts neben ihm stehenden grauen VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Unter Alkoholbeeinflussung verunfallt

Am Sonntag, 26. Mai 2019, 21.22 Uhr, befuhr eine 48-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw den Roggenkamp in Lohne und kam alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte sie gegen Steinmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27. Mai 2019 befuhren zwei 10-jährige Kinder aus Lohne (Junge und Mädchen) hintereinander mit dem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Wichelmannstraße in Richtung Wicheler Flur. Eine 58-jährige Lohnerin wollte zeitgleich mit ihrem Pkw Nissan vom Wicheler Ring auf die Wichelmannstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die beiden Kinder. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem diese leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

