Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl aus Pkw

Am 27. Mai 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr aus einem unverschlossenen Caddy, der auf einem Hof an der Schulstraße geparkt war, das belgische Kennzeichen 1-WAK-408 sowie eine Kamerabox mit Objektiv, Mikrofon, GoPro Kamera und weiteres Zubehör. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019 wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 07.30 Uhr mit seinem Sattelauflieger (Pkw-Transport) auf der Straße Hasetal wenden. Beim Wendevorgang beschädigte dieser einen auf einem angrenzenden Parkplatz abgestellten BMW. Der Pkw wurde dadurch mehrere Meter verschoben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

