Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fahren ohne Führerlaubnis

Am Dienstag, den 28. Mai 2019, um 19.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Böseler mit seinem Kleinkraftrad die Friesoyther Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Führerlaubnis war. Ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw; eine Person leicht verletzt; Zeugenaufruf

Am 28. Mai 2019, kam es um 17.20 Uhr, auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Die PKW befuhren hintereinander die Hauptstraße aus Barßel kommend in Richtung Strücklingen. Als das erste Fahrzeug, ein Audi A 4, verkehrsbedingt halten musste, kam der nachfolgende VW Golf noch zum Stehen. Die 27-jährige Fahrzeugführerin (Westoverledingerin) des dritten PKW, ein Opel Corsa, schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den Golf auf, der durch den Aufprall auf den Audi geschoben wurde. Da an dem ersten PKW kein Schaden entstanden war, hatte der Fahrer den Unfallort beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Die Fahrerin des Golfs, eine 30-jährige Rhauderfehnerin, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Fahrer des Audi wird gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell