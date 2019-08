Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 34-Järhiger in psychischem Ausnahmezustand; Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger verliert Kontrolle über VW - fünfstelliger Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: 34-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand ein 34-jähriger Mann, der in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim randalierte. Gegen 00.50 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter einer Taxi-Zentrale die Polizei, da ein Mann in die Zentrale gekommen war, zunächst um Hilfe gebeten und schließlich im Außenbereich zu toben begonnen hatte. Als Beamte des Polizeireviers Kornwestheim an der Zentrale eintrafen, stand der 34-Jährige auf der Straße und schrie lauthals umher. Die Polizisten brachten den Mann hierauf zu Boden und legten ihm Handschließen an. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es wohl zuvor zwischen dem Tatverdächtigen und einem 35 Jahre alten Mann zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen war, die die beiden bewohnen. Mutmaßlich hatte er aufgrund dessen in der Taxi-Zentrale um Hilfe gebeten. Anschließend beschädigte er mit einem Blumenkübel einen Mercedes, einen Mazda und einen Hyundai, die in der Nähe der Zentrale standen. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 34-Jährige im Anschluss an die Ermittlungen vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger verliert Kontrolle über VW - fünfstelliger Sachschaden

Eine illegale "Spritztour" eines 17-Jährigen endete am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Mühlwiesestraße in Bietigheim-Bissingen mit einem Totalschaden des VW und mehreren beschädigten Einkaufswagen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den VW, den seiner Familie gehört, wohl unbefugt in Gebrauch nahm. Mutmaßlich befanden sich neben ihm als Fahrer drei 16-jährige Mitfahrer an Bord. Im Bereich einer Wendeplatte in der Mühlwiesenstraße verlor der 17-Jährige vermutlich bei der Durchführung gewagter Fahrmanöver schließlich die Kontrolle über den Wagen. Der VW prallte zunächst gegen einen Bordstein und schleuderte dann über den Parkplatz eines Einkaufsmarkts, wobei der PKW schließlich mit mehreren Einkaufswagen kollidierte. Ein Zeuge, der vier Jugendliche beobachtet hatte, die um einen beschädigten VW herum standen, alarmierte kurz vor 17.00 Uhr die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort eintrafen, konnten zwei der vier Jungs gestellt werden. Der 17-Jährige und einer der Mitfahrer nahmen Reißaus. Schließlich kehrte jedoch auch der dritte 16-Jährige zum Unfallort zurück, während der vermeintliche Fahrer trotz polizeilicher Fahndung nicht festgestellt werden konnte. Die Familie des Jungen wurde informiert. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf über 20.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

