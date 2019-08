Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Nufringen: Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

In starken Schlangenlinien war der Fahrer eines weißen VW Crafter in der Nacht auf Sonntag auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Der 41-Jährige fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer kurz nach 02:00 Uhr bereits an der Autobahnanschlussstelle Empfingen auf, als er dort auffallend langsam auf die Autobahn auffuhr. Da der Fahrer im weiteren Verlauf mehrfach von der Fahrbahn abkam und beinahe in die Mittelleitplanke fuhr, verständigte der Zeuge schließlich die Polizei. Auf Höhe der Rastanlage Schönbuch-Ost konnte der Transporter, mit der vom Zeugen beschriebenen Aufschrift eines Transportdienstleisters, von einer hinzugezogenen Streifenwagenbesatzung aufgenommen werden. Nachdem der 41-Jährige die Aufforderung, dem Streifenwagen zu folgen, ignorierte und kurz vor der Autobahnanschlussstelle Gärtringen unvermittelt auf dem Standstreifen anhielt, wurde er dort einer Kontrolle unterzogen, wobei eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellbar war. Nach einem Alkoholtest sollte der bis dahin kooperative 41-Jährige zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Streifenwagen gebracht werden. Dabei riss er sich plötzlich los und rannte unvermittelt auf die Durchgangsfahrbahn, um sich den weiteren Maßnahmen zu entziehen. Während die Richtungsfahrbahn Stuttgart durch eine absichernde Streife sofort voll gesperrt wurde, konnte der Fahrer an der Mittelleitplanke von Polizeibeamten eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 41-Jährige setzte sich dabei mit Schlägen und Tritten heftig zur Wehr. Als er anschließend gefesselt zum Streifenwagen gebracht wurde, beleidigte und bespuckte er die Polizeibeamten. Am Streifenwagen angekommen, trat er letztlich mit dem Fuß gegen den Scheinwerfer, wobei das Glas zu Bruch ging. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 41 Jahre alte Beschuldigte nach der Entnahme einer Blutprobe schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Seine Fahrerlaubnis wurde einbehalten. Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Scheinwerfer des Streifenwagens wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können oder Verkehrsteilnehmer die dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Telefon 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell