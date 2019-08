Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Bondorf und in Gerlingen

Ludwigsburg (ots)

Bondorf: Verkehrsunfall mit verletzter Person an der Anschlussstelle Rottenburg

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am späten Samstagabend auf der B28a im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rottenburg. Die 44jährige Fahrerin eines Audis befuhr die Bundesstraße von Rottenburg in Richtung Horb am Neckar. Sie passierte die Anschlussstelle Rottenburg und missachtete dabei das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 41jährigen von der Autobahn abfahrenden Ford Fahrer, der sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme waren die B28a sowie die Autobahnanschlussstelle gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle. Es befanden sich insgesamt drei Streifen vom Polizeipräsidium Ludwigsburg sowie vom Polizeipräsidium Reutlingen im Einsatz.

Gerlingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Gerlingen im Kreuzungsbereich Leonberger Straße / Hermann-Dreher-Straße. Der 65jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr die Hermann-Dreher-Straße in Richtung Gerteisenstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer auf der Leonberger Straße ortsauswärts fahrenden 52jährigen Lenkerin eines Audi, die sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn nach rechts abgewiesen. Der Mitsubishi stieß hierbei gegen den dort stehenden Fahnenmast eines angrenzenden Unternehmens. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 24.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war eine Streife des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

