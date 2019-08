Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 37 Jahre ohne Führerschein

Wietze (ots)

Erfolgreich verliefen die polizeilichen Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Samstag (27.07.2019) in der Winsener Straße, im Ortsteil Hornbostel, ereignet hatte. Dort war der Verursacher mit seinem Fahrzeug so nah an die Fahrbahnmitte herangefahren gefahren, dass es zu einem "Spiegelklatscher" mit dem Gegenverkehr kam. Beide Beteiligte sprachen anschließend noch miteinander. Jedoch aus Sorge vor einer polizeilichen Unfallaufnahme entfernte sich der Verursacher dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der Polizei Wietze führten nun zu einem 63 Jahre alten Mann, der, wie eine Überprüfung ergab, seit vielen Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits 1982 entzogen worden, eine Neuausstellung hatte er nie beantragt.

