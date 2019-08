POL-LB: Böblingen: Geparkten Mercedes angefahren; Böblingen: Geparkten Porsche beschädigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Geparkten Mercedes angefahren

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr bis Sonntag, 13.30 Uhr einen Mercedes, der auf der Wendeplatte in der Wilhelm-Leuschner-Straße stand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 zu melden.

Böblingen: Geparkten Porsche beschädigt

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Sonntag gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz der Mineraltherme Am Hexenbuckel beobachten, wie ein hellblauer Mercedes beim rückwärts Ausparken gegen einen Porsche fuhr und der Fahrer die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

