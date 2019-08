PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am 17.08.2019

Limburg (ots)

Diebstahl einer Rüttelplatte Tatzeitraum: Samstag, 17.08.2019, 02:00 h bis 08:30 h Ereignisort: 65549 Limburg, Dietkircher Str. 21 Der Betreiber eines Pflasterbetriebes stellte seinen Firmen-Kleinlastwagen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz bei der Leo-Sternberg-Schule in Limburg ab. Auf der offenen Ladefläche lagerten verzurrt, aber nicht besonders gegen Diebstahl gesichert, diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge für den Pflaster- und Straßenbau. Unter anderen befand sich dort auch eine sog. Rüttelplatte der Marke "Wacker" in gelb-schwarzer Lackierung. Als der Eigentümer am Samstag in der Früh zu seinem Klein-LKW kam stellte er fest, dass der um den Rüttler gelegte Gurt zur Ladungssicherung durchtrennt und die schwere Werkzeugmaschine entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter wurden bislang nicht bekannt. Der Wert des Rüttlers wurde bei der Anzeigenaufnahme mit 3900,oo EUR beziffert. Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung von Tatverdächtigen führen, werden zu Rufnummer 06431 / 91400 bei der Polizei Limburg entgegengenommen.

