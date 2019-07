Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.07.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Sa., 27.07.2019, in der Zeit von 14:35 - 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hildesheimer Str., 38640 Goslar, ein grauer PKW Audi A 5 mit GS-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Der angerichtete Schaden liegt bei ca. 2.500 EUR.

Die Polizei Goslar bittet um Hinweise unter der 05321 / 3390.

Kradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Am So., 28.07.2019, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Motorrad der Marke Honda die B 241, aus Rtg. Auerhahn in Rtg. Goslar.

Im Bereich der Glockenbergkurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Hierbei rutschte der Fahrer mitsamt seines Krads von der Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Krad wurde leicht beschädigt

Durch den in der Kurve vorhandenen Unterfahrschutz der Leitplanke wurden vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert.

-Lüdke, KHK-

