Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 29.07.2019

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am 28.07.2019, um 12.40 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Seesener Innenstadt zu einer Körperverletzung unter Lebenspartnern. Nach einem verbalen Streit schlug ein 49jähriger Mann seiner 38jährigen Freundin mit der Hand ins Gesicht. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt. Der 49jährige wurden zur Unterbindung weiterer Straftaten aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Körperverletzung

Am 28.07.2019, um 18.30 Uhr, kam es in Seesen zu einer Körperverletzung. Ein 74 jähriger Seesener rannt zunächst grundlos auf einen 64jährigen zu und zerkratzte ihm im Anschluß das Gesicht. Weitere Versuche des 74 jährigen auf seinen Kontrahenten einzuschlagen mißlangen, da dieser von dem 64jährigen weggeschubst werden konnte.

