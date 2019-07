Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 26.07.19 bis 29.07.2019

Braunlage: Diebstahl von BMW -Emblem (Zeugenaufruf) Braunlage: Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag, den 27.07.19, in der Zeit von 18.10 Uhr und 19.10 Uhr, das BMW-Emblem eines auf dem EDEKA Parkplatz in Braunlage abgestellten weißen BMW aus Stade. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zum Diebstah machen können sich unter der Tel.-Nr. 05520/9326-0 zu melden.

Braunlage: Am Samstag, den 27.07.2019, um 23.40 Uhr, sollte in Braunlage ein 34-jähriger Motorroller-Führer, der mit seiner Sozia unterwegs war, einer Verkehrskontrollle unterzogen werden. Der 34-jährige aus dem Landkreis Osterode missachtete jedoch die Haltezeichen und flüchtete. Auf seiner Flucht fuhr er kreuz und quer durch Braunlage. Entgegen der Einbahnstraße und noch vieles mehr. Selbst das Martinshorn und die Aufforderungen seiner Sozia anzuhalten missachtete der 34-jährige. Erst vor der Bäckerei Anders war dann die Fahrt zu Ende. Der Rollerfahrer wurde gestellt. Am Streifenwagen entstand leichter Sachschaden. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist, der Motorroller ohne Haftpflichtversicherung geführt wurde und der Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss stand. Des Weiteren hatte der 34-jährige noch Btm und ein Einhandmesser bei sich. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung. (A. Quast, POK )

