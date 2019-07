Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 28.07.2019

Einbruchdiebstahl - Schadenshöhe steht noch nicht fest.

24.07.19 bis 27.07.10, 09.15 Uhr, Seesen, Braunschweiger Straße. Der 28-jährige Betreiber eines Imbisses auf der Braunschweiger Straße stellte einen Diebstahl von Getränkedosen etc. fest. Zusammen mit der verständigten Funkstreife wurde einem Tatverdacht nachgegangen und bei einem 18-jährigen Tatverdächtigen konnte das besagte Diebesgut in seinem Transporter festgestellt werden. Das Diebesgut wurde dem Anzeigenden ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern dahingehend noch an, wie der Täter in den Kiosk gelangte und über die tatsächliche Schadenshöhe.

Diebstahl von 600,- Euro Bargeld

27.07.2019, 13.20 Uhr, Seesen, Jacobsonstraße, Textilwarengeschäft. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelang es einem unbekannten Täter Bargeld aus einer eigentlich verschlossenen Registrierkasse zu entwenden. Ein mutm. zweiter Täter lenkte die Verkäuferin während der Tatausführung ab. Hinweise unter Tel. 9440.

Diebstahl von Schmuck - Schaden ca. 1.500,- Euro

27.0719, 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr, 38729 Wallmoden, Vorbergstr. Ein unbekannter Täter verschaffte sich bei einer 80-jährigen Geschädigten, mit der fälschlichen Angabe er sei Schornsteinfeger, Zutritt in ihre Wohnung und entwendete aus der Wohnung Schmuck. Der Täter wurde beschrieben als ca. 170 cm groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung an einem Pkw, geschätzter Schaden ca. 2.500,- Euro

Nacht auf den 27.07.19, Seesen, Talstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen parkenden Pkw, bei dem alle Reifen zerstochen und der Lack an zahlreichen Stellen zerkratzt wurde. Des Weiteren wurde der Pkw mit einer stinkenden Flüssigkeit beschmiert. Hinweise unter Tel. 9440.

Einbruchdiebstahl aus zwei Wohnungen - Schadenshöhe unbekannt.

27.07.19, 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr, Seesen Tannenbusch. Ein unbekannter Täter drang auf bislang unbekannte Weise in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus ein und entwendete u.a. Ausweise und Bankkarten. Hinweise unter Tel. 9440.

Brand einer Köte - Schadenshöhe steht noch aus.

28.0719, 01.30 Uhr, Seesen/Bornhausen, Heidbergstrift. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es in der zu mietenden Köte zu einem Brand, wodurch Teile des Daches beschädigt wurden. Die Mieter der Location hatten die Feuerschale etc. nach ersten Erkenntnissen sachgemäß betrieben. Der Brandort wurde bis auf weiteres Beschlagnahmt. Die Brandermittlung dauert noch an. (hei)

