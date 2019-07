POL-GS: POL-GS: PK Seesen:

Polizeiinspektion Goslar

Einfache Körperverletzung

Am 26.07.2019, in der Zeit von 11.00 Uhr - 21.00 Uhr, kam es in 38723 Seesen, Gartenstraße, zwischen zwei im gleichen Haushalt wohnenden Personen ( 26 Jahre und 29 Jahre ) zu verbalen Streitigkeiten als auch körperlichen Auseinandersetzungen. Das Opfer wurde bei den körperlichen Auseinandersetzungen leicht verletzt. Die Polizei Seesen nahm die Ermittlungen auf.

Verkehrsunfall mit Sachschaden ( 27.000 Euro )

Am 26.07.2019, um 15.30 Uhr, ereignete sich in 38723 Seesen, Schäfereiweg, ein Verkehrsunfall mit mittlerem Sachschaden. Ein Fahrzeugführer ( 51 Jahre ) parkte seinen PKW mit Anhänger in dem Schäfereiweg 7 ein und lud vom Anhänger verschiedene Gegenstände ab. Hierbei setzte sich der PKW ( 01 ) selbstständig in Bewegung und rollte anschließend den Schäfereiweg in Rtg. Küstriner Straße bergab. Auf dem Weg wurden ein abgestellter PKW ( 02 ), ein abgestellter PKW-Anhänger ( 03 ) und nochmals ein abgestellter PKW ( 04 ) beschädigt. Am PKW 04 kam der PKW 01 zum Stehen. Verletzt wurde bei diesem Unfall keiner.

Verkehrsunfall mit Sachschaden ( 2000,- Euro )

Am 26.07.2019, um 11.45 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in 38723 Seesen, Rosenstraße, ein leichter Verkehrsunfall. Hierbei berührten sich zwei Fahrzeuge, wobei von den Fahrzeugführern ( 53 Jahre und 63 Jahre ) widersprüchliche Angaben zur Unfallursache gemacht wurden. Polizei Seesen nahm hierzu die Ermittlungen auf.

Fundsache

Am 26.07.2019, um 14.30 Uhr, wurde auf dem Polizeikommissariat Seesen eine Geldbörse abgegeben, die in der VoBa Seesen / Rhüden, im Bereich der dortigen Automaten, gefunden wurde. Da keinerlei Ausweisdokumente in der Geldbörse vorhanden waren, konnte die Fundsache noch nicht von der Polizei zugeordnet werden. Der Verlierer möchte sich doch mit der Polizei Seesen, zwecks Aushändigung der Geldbörse, in Verbindung setzen.

