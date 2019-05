Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Mittwochvormittag, 01.05.2019, parkte der Halter eines blauen Pkw Daimler mit OL-Kennzeichen, sein Fahrzeug vor einem an der Straße "Am Hafen" ansässigen Fischimbiss.

Der Schaden dürfte durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug in der Zeit von 11:30 - 12:30 Uhr verursacht worden sein. Hinweise zum Unfall bzw. flüchtenden Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

