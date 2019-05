Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Schortens mit der Feststellung diverser Verstöße - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Maifeiertag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 15:55 Uhr in der Menkestraße einen Rollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Roller nicht versichert war; an dem Roller war zwar ein farblich passendes Versicherungskennzeichen angebracht, dieses stammte jedoch aus dem Jahr 2015!

Außerdem war der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde außerdem festgestellt, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Gegen den 21-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

