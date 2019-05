Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel vom 01.05.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwochmorgen, 01.05.2019, um 08.05 Uhr, wird ein 62jähriger Pkw Fahrer durch eine Funkstreife in der Beethovenstraße in Varel kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Alkoholkonzentration von 1,77 Promille. Dem 62jährigen aus Varel stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verbunden mit einem zukünftigen Fahrverbot. Die Sicherstellung des Führerscheins war mangels Auffindbarkeit nicht möglich.

