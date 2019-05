Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 30.04.19 bis 01.05.19

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 30.04.19 kam es in der Mitscherlichstraße und in der Mellumstraße zur drei Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. An den Fahrzeugen wurden durch unbekannte Täter die Außenspiegel beschädigt. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen.

Die Nacht zum 1. Mai verlief für die Wilhelmshavener Polizei weitgehend ruhig. Es wurden lediglich einige Streitereien und diverse Ruhestörungen gemeldet, die schnell bereinigt werden konnten.

Am Vormittag des 1. Mai wurden dann durch Verkehrsteilnehmer noch Sachbeschädigungen und "grober Unfug" an einigen Verkehrseinrichtungen festgestellt und gemeldet. Im Bereich des alten Campingplatzes am Geniusstrand wurden ein dortiger Bauzaun beschädigt und umgestellt, in Altengroden wurde eine Baustellenabsicherung umgestaltet und in Langewerth ließen Übermütige ihre Kraft an Leitpfählen aus. Der ordnungsgemäße Zustand konnte in allen Fällen durch die Polizei wieder hergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell