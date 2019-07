Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schock nach Abbiegeunfall ++ Seevetal/Helmstorf - Unfall beim Einbiegen

Winsen (ots)

Schock nach Abbiegeunfall

Eine 75-jährige Frau erlitt am Montag (08.07.19) nach einem Verkehrsunfall auf der Hansestraße einen starken Schock. Die Frau wollte gegen 08.15 Uhr mit ihrem Audi an der Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben den aus der Lüneburger Straße entgegenkommenden Renault einer 67-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen blieben äußerlich unverletzt. Die 75-Jährige erlitt jedoch einen starken Schock. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

Seevetal/Helmstorf - Unfall beim Einbiegen

Auf der Straße Zum Müllerbek kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann wollte gegen 17.10 Uhr mit seinem Nissan von einem Grundstück nach rechts in Richtung der L 213 in die Straße einfahren. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den VW eines 49-Jährigen, der von der L 213 kommend die Straße Zum Müllerbek entlangfuhr. Die Autos kollidierten im Einfahrtsbereich miteinander. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht am Arm. Zwei sechsjährige Jungs, die als Mitfahrer im VW saßen, wurden wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

