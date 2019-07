Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz - Abgelenkt in den Gegenverkehr

Buchholz (ots)

Abgelenkt in den Gegenverkehr

Vermutlich weil er abgelenkt war kam ein 19 Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in den Gegenverkehr. In der Steinbecker Straße kollidierte er daraufhin mit dem Toyota eines 44 Jährigen Neu Wulmstorfers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

