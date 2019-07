Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Winsen - Heuballen angezündet ++ Winsen - 8000 Euro Schaden bei Unfallflucht ++ Luhdorf - Gas und Bremse verwechselt

Landkreis Harburg (ots)

Winsen - Heuballen angezündet

Ein Unbekannter zündete am Mittwoch gegen 13 Uhr Strohballen im Viefeldweg an. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte der Täter dazu Feuerwerkskörper, welche er zwischen das Stroh steckte und dann anzündete. Eine Zeugin hörte einen Knall und sah die Flammen. Gemeinsam mit weiteren Helfern gelang es der Frau die Flammen mittels Feuerlöschern einzudämmen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Stroh dann endgültig. Aufgrund der Trockenheit der letzten Wochen und der Nähe zu Gebäuden hätte das Feuer schnell übergreifen können. Das schnelle Einschreiten der Zeugen verhinderte dies. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter der Nummer 04171-7960.

Winsen - 8000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand am Mittwoch im Parkhaus im Schanzenring. Eine 41 Jährige hatte ihren Opel Astra gegen halb eins dort abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Nicht nur, dass die Fahrertür eine Delle und Kratzer hatte. Die Stoßstange vorne war zum Teil abgerissen. Ein Unbekannter muss das Fahrzeug angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht haben. Da das Parkhaus zu dieser Zeit sicher gut besucht war, erhofft sich die Polizei Winsen unter der Nummer 04171-7960 Hinweise von Zeugen, die das Geschehene beobachtet haben.

Luhdorf - Gas und Bremse verwechselt

Ein 82 Jähriger verwechselte am Mittwoch gegen viertel vor zwölf Gas- und Bremspedal seines Skoda. Auf einem Parkplatz an der Winsener Landstraße fuhr der Mann mit Vollgas rückwärts aus einer Parklücke und wurde nur durch die Kollision mit zwei ebenfalls dort abgestellten PKW gestoppt. Neben den Fahrzeugen wurden eine Hauswand und ein Verkehrszeichen zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro. Den Führerschein durfte der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst behalten. Seine Eignung wird jetzt aber überprüft.

