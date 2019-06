Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung auf der Kleine Amtsstraße

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 14-Jähriger am Donnerstag, 6. Juni, auf der Kleine Amtsstraße. Gegen 12.30 Uhr war er mit einer Mitschülerin auf der Kleine Amtsstraße in Höhe eines Supermarktes unterwegs, als sie von einer sechsköpfigen Personengruppe angesprochen wurden. Unvermittelt schupste und schlug ein Tatverdächtiger den Schüler. Der Unbekannte mit europäischem Erscheinungsbild ist zirka 1,80 Meter groß, 16 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und blonde, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeans. Die anderen fünf Personen aus der Gruppe mischten sich nicht in die Auseinandersetzung ein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

